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В Кузбассе из-за заснеженности дорог в снегу застряли две «скорые»
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В Кемеровской области в городе Берёзовский из-за заснеженности дорог частного сектора в снегу увязли две машины скорой помощи. Свидетелем произошедшего стала местная жительница, заснявшая инцидент на видео.
Кадры с застрявшими в снегу автомобилями были опубликованы в телеграм-канале «Инцидент Кузбасс». По словам очевидицы, сначала на вызов приехал один автомобиль скорой помощи, но ему не удалось доехать – машина увязла в снегу. Спустя два часа приехала вторая бригада медиков, но они тоже застряли.
Как сообщает РИА со ссылкой на директора муниципального казенного учреждения по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Березовского городского округа Светлану Цавню, улицу, на которой застряли автомобили, не чистили с 29 декабря.
После этого, с её слов, снегопадов не было, поэтому дороги не убирали.
Кадры с застрявшими в снегу автомобилями были опубликованы в телеграм-канале «Инцидент Кузбасс». По словам очевидицы, сначала на вызов приехал один автомобиль скорой помощи, но ему не удалось доехать – машина увязла в снегу. Спустя два часа приехала вторая бригада медиков, но они тоже застряли.
Как сообщает РИА со ссылкой на директора муниципального казенного учреждения по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Березовского городского округа Светлану Цавню, улицу, на которой застряли автомобили, не чистили с 29 декабря.
После этого, с её слов, снегопадов не было, поэтому дороги не убирали.
«В пятницу у нас прошел снег, в субботу у нас сильный снег прошел, и мы приступили к очистке всего частного сектора с воскресенья, 15-го числа»,
– объяснила Светлана Цавня.
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