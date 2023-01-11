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Путин поручил ведомствам контролировать, чтобы полиция не применяла наручники в отношении женщин и детей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось в декабре прошлого года.
Так, Путин поручил проработать вопрос о «гуманизации правосудия», если такая необходимость будет обнаружена. Соответствующие рекомендации даны Верховному Суду, Генпрокуратуре, СКР, МВД, Минюсту, ФСИН и ОП РФ.
«…Проанализировать практику заключения под стражу лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе лиц, страдающих заболеваниями, и женщин, имеющих малолетних детей, и при необходимости представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на гуманизацию правосудия», — следует из перечня поручений, опубликованных на официальном сайте президента.
Также Путин поручил ведомствам контролировать, чтобы полиция не применяла наручники в отношении женщин и детей.
«…Принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности «Ажур» в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений», — говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 1 мая.
Так, Путин поручил проработать вопрос о «гуманизации правосудия», если такая необходимость будет обнаружена. Соответствующие рекомендации даны Верховному Суду, Генпрокуратуре, СКР, МВД, Минюсту, ФСИН и ОП РФ.
«…Проанализировать практику заключения под стражу лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе лиц, страдающих заболеваниями, и женщин, имеющих малолетних детей, и при необходимости представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на гуманизацию правосудия», — следует из перечня поручений, опубликованных на официальном сайте президента.
Также Путин поручил ведомствам контролировать, чтобы полиция не применяла наручники в отношении женщин и детей.
«…Принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности «Ажур» в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений», — говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 1 мая.
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