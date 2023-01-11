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Путин поручил правительству развивать производство протезов и определить потребность в средствах для перевязки
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Президент Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось в декабре прошлого года.
Документ опубликован на официальном сайте президента.
Так, правительству поручено развивать в РФ производство протезов и комплектующих.
«Рассмотреть вопросы о развитии в Российской Федерации производства протезов, комплектующих изделий к ним и исходных материалов, используемых для их производства, в целях обеспечения медицинскими изделиями граждан, у которых ампутированы конечности, в том числе пострадавших в ходе специальной военной операции, с учетом потребности в таких протезах и обеспечения необходимого уровня двигательной активности таких граждан», — говорится в документе.
Кабмин должен подготовить доклад до 1 марта.
Также правительству поручено совместно с Минобороны определить потребность в средствах для перевязки.
«Определить потребность в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, включая перевязочные средства, для оказания медицинской помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и принять дополнительные меры по обеспечению этой потребности», — следует из документа.
Доклад по этой теме должен быть представлен до 1 февраля, ответственные — Михаил Мишустин и Сергей Шойгу.
Документ опубликован на официальном сайте президента.
Так, правительству поручено развивать в РФ производство протезов и комплектующих.
«Рассмотреть вопросы о развитии в Российской Федерации производства протезов, комплектующих изделий к ним и исходных материалов, используемых для их производства, в целях обеспечения медицинскими изделиями граждан, у которых ампутированы конечности, в том числе пострадавших в ходе специальной военной операции, с учетом потребности в таких протезах и обеспечения необходимого уровня двигательной активности таких граждан», — говорится в документе.
Кабмин должен подготовить доклад до 1 марта.
Также правительству поручено совместно с Минобороны определить потребность в средствах для перевязки.
«Определить потребность в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, включая перевязочные средства, для оказания медицинской помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и принять дополнительные меры по обеспечению этой потребности», — следует из документа.
Доклад по этой теме должен быть представлен до 1 февраля, ответственные — Михаил Мишустин и Сергей Шойгу.
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