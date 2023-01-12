Возрастное ограничение 18+
В СПЧ предложили на законодательном уровне ввести понятие «предатель»
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что в России необходимо на законодательном уровне ввести понятие «предатель», чтобы придать юридическую силу вводимым против них ограничениям.
Кабанов отметил, что предложения об ответственности для различного рода «предателей» почти ежедневно звучат в органах власти. Речь идет о лишении наград, почетных званий, собственности и даже гражданства. При этом такие предложения можно рассматривать только с точки зрения закона, считает член СПЧ.
«Конечно, в этом обсуждении есть справедливый и здравый смысл — проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон. А на законодательном уровне необходимо начать с определения самого юридического понятия "предатель", возможно, через внесение соответствующих поправок и изменений в статью 275 УК РФ "Государственная измена"», — написал Кабанов в телеграм-канале.
По его словам, до принятия правовых норм все претензии к «предателям» не могут иметь никакой юридической силы и могут являться «нарушением гражданских прав в свете действующего законодательства».
В ближайшее время в СПЧ планируется обсудить эту тему.
Кабанов отметил, что предложения об ответственности для различного рода «предателей» почти ежедневно звучат в органах власти. Речь идет о лишении наград, почетных званий, собственности и даже гражданства. При этом такие предложения можно рассматривать только с точки зрения закона, считает член СПЧ.
«Конечно, в этом обсуждении есть справедливый и здравый смысл — проявление предательства в любой форме должно быть наказано. Но решать эту задачу возможно только через закон. А на законодательном уровне необходимо начать с определения самого юридического понятия "предатель", возможно, через внесение соответствующих поправок и изменений в статью 275 УК РФ "Государственная измена"», — написал Кабанов в телеграм-канале.
По его словам, до принятия правовых норм все претензии к «предателям» не могут иметь никакой юридической силы и могут являться «нарушением гражданских прав в свете действующего законодательства».
В ближайшее время в СПЧ планируется обсудить эту тему.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Крещение в Екатеринбурге будет открыто девять купелей
12 января 2023
12 января 2023
Екатеринбуржец 135 раз не смог дозвониться до ГИБДД
06 января 2023
06 января 2023