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Депутат ГД Останина сообщила об отмене отсрочки для отцов троих детей, её коллеги пока не в курсе
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Депутат ГД Нина Останина, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей сообщила об отмене отсрочки во время частичной мобилизации для отцов с тремя детьми. Это стало известно после её встречи с членом СПЧ Ириной Киркорой.
«К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта Директивы Генштаба от 4.10.2022г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ, по словам И.В. Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью теперь уже бывшего Начальника Генштаба В. Герасимова и нашёл подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба», — написала Останина в своем телеграм-канале.
Останина сообщила, что направила в Минобороны телеграмму, однако ответа не получила. «Попытки добиться от МО ответа на мою Правительственную Телеграмму от 30 декабря успехом не увенчались: "У нас были выходные и праздничные дни"...», — написала депутат.
При этом Останина добавила, что «тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут». «Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить!», — заявила депутат.
Останина возмутилась тем, что в России нет уважения к народу «со стороны отдельных представителей власти». Она попросила «любить и понимать людей и разговаривать с ними человеческим, а не казарменным языком».
Правозащитник Павел Чиков напомнил, что, по закону, отсрочка полагается при наличии четырех и более детей в возрасте до 16 лет. «После начала мобилизации Генштаб издал Указания о предоставлении отсрочки с тремя детьми. Минобороны назвало это жестом доброй воли. Указания были для служебного пользования и официально не опубликованы. Судя по всему, в конце декабря они, действительно, были отменены также без официальной публикации», — написал Чиков.
«Вечерние ведомости» попытались получить разъяснения у некоторых депутатов ГД. Так, первый зампредседателя комитета по обороне Андрей Красов сказал, что пока не готов комментировать информацию. Зампред комитета Светлана Савицкая порекомендовала корреспонденту «забыть ее номер» и обращаться к помощнице. Депутат ГД Максим Иванов сообщил, что пока не в курсе новостей об отсрочке и обещал прокомментировать их позже.
«К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта Директивы Генштаба от 4.10.2022г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ, по словам И.В. Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью теперь уже бывшего Начальника Генштаба В. Герасимова и нашёл подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба», — написала Останина в своем телеграм-канале.
Останина сообщила, что направила в Минобороны телеграмму, однако ответа не получила. «Попытки добиться от МО ответа на мою Правительственную Телеграмму от 30 декабря успехом не увенчались: "У нас были выходные и праздничные дни"...», — написала депутат.
При этом Останина добавила, что «тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут». «Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить!», — заявила депутат.
Останина возмутилась тем, что в России нет уважения к народу «со стороны отдельных представителей власти». Она попросила «любить и понимать людей и разговаривать с ними человеческим, а не казарменным языком».
Правозащитник Павел Чиков напомнил, что, по закону, отсрочка полагается при наличии четырех и более детей в возрасте до 16 лет. «После начала мобилизации Генштаб издал Указания о предоставлении отсрочки с тремя детьми. Минобороны назвало это жестом доброй воли. Указания были для служебного пользования и официально не опубликованы. Судя по всему, в конце декабря они, действительно, были отменены также без официальной публикации», — написал Чиков.
«Вечерние ведомости» попытались получить разъяснения у некоторых депутатов ГД. Так, первый зампредседателя комитета по обороне Андрей Красов сказал, что пока не готов комментировать информацию. Зампред комитета Светлана Савицкая порекомендовала корреспонденту «забыть ее номер» и обращаться к помощнице. Депутат ГД Максим Иванов сообщил, что пока не в курсе новостей об отсрочке и обещал прокомментировать их позже.
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