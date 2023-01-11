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Глава СК Бастрыкин: шесть человек обвиняются в хищении из воинских частей Подмосковья и Петербурга
Россия и мир
Фото: Следственный комитет РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» рассказал об уголовных делах в связи с хищениями военного имущества.
По версии СК, шесть человек проходят по уголовному делу о крупном хищении на сумму более 44 млн рублей.
«Окончено предварительное следствие по уголовному делу, по которому шесть человек обвиняются в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений, расположенных в Санкт-Петербурге и Московской области, в общей сложности 80 наименований вещевого имущества суммарной стоимостью более 44,5 млн рублей», — сообщил глава СК.
По его словам, трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Также Бастрыкин добавил, что в производстве следователей имеются «и другие уголовные дела, возбужденные по фактам хищения военного имущества». Следствие по ним еще не окончено.
По версии СК, шесть человек проходят по уголовному делу о крупном хищении на сумму более 44 млн рублей.
«Окончено предварительное следствие по уголовному делу, по которому шесть человек обвиняются в хищении из хранилищ воинских частей и учреждений, расположенных в Санкт-Петербурге и Московской области, в общей сложности 80 наименований вещевого имущества суммарной стоимостью более 44,5 млн рублей», — сообщил глава СК.
По его словам, трое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Также Бастрыкин добавил, что в производстве следователей имеются «и другие уголовные дела, возбужденные по фактам хищения военного имущества». Следствие по ним еще не окончено.
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