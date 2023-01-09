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В Петербурге организаторы «Спецназ шоу» получили 3 года колонии после гибели участника под колесами БТР
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге организаторы военизированного шоу получили сроки после того, как один из участников погиб под колесами БТР-80.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, речь идет о трех фигурантах.
Один из них, Павел Бараненко, — учредитель межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организации «Красная Звезда». Несколько лет назад у него возникла идея устраивать мероприятия в военном стиле с использованием самоходных машин (списанных образцов военной техники). В этом ему помогал второй осужденный, капитан запаса, председатель правления организации «Красная Звезда» Александр Торопов. Ещё один фигурант привлекал клиентов.
Организаторы оборудовали склад для хранения военной формы и макетов оружия, швейную и оружейную мастерские. В специальных помещениях у них хранились различные образцы самоходных машин, «в том числе БТР-80, гусеничный универсальный тягач ГТУ-1 и макет танка Т-54», уточнили в пресс-службе.
На мероприятиях использовали пиротехнику и устанавливали полевые кухни, все происходящее снимали на фото и видео.
Шоу устраивали по заказу клиентов за деньги. Для этого был разработан бренд и создан рекламный сайт «Академия Миллитари». Так, по данным суда, одна из клиенток заплатила за трехчасовое мероприятие 243 тысячи рублей.
Как установил суд, в ноябре 2020 года во время «Спецназ шоу» в Красном Селе Торопов, управляя БТР-80, наехал на одного из участников, который пришел в качестве зрителя вместе с заказчицей. В результате потерпевший скончался.
«Суд назначил наказание: Бараненко и Торопову — 3 года в ИК общего режима, каждому. Взяты под стражу в зале суда», — сообщили в пресс-службе. Третий фигурант получил 2,5 года условно.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, речь идет о трех фигурантах.
Один из них, Павел Бараненко, — учредитель межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организации «Красная Звезда». Несколько лет назад у него возникла идея устраивать мероприятия в военном стиле с использованием самоходных машин (списанных образцов военной техники). В этом ему помогал второй осужденный, капитан запаса, председатель правления организации «Красная Звезда» Александр Торопов. Ещё один фигурант привлекал клиентов.
Организаторы оборудовали склад для хранения военной формы и макетов оружия, швейную и оружейную мастерские. В специальных помещениях у них хранились различные образцы самоходных машин, «в том числе БТР-80, гусеничный универсальный тягач ГТУ-1 и макет танка Т-54», уточнили в пресс-службе.
На мероприятиях использовали пиротехнику и устанавливали полевые кухни, все происходящее снимали на фото и видео.
Шоу устраивали по заказу клиентов за деньги. Для этого был разработан бренд и создан рекламный сайт «Академия Миллитари». Так, по данным суда, одна из клиенток заплатила за трехчасовое мероприятие 243 тысячи рублей.
Как установил суд, в ноябре 2020 года во время «Спецназ шоу» в Красном Селе Торопов, управляя БТР-80, наехал на одного из участников, который пришел в качестве зрителя вместе с заказчицей. В результате потерпевший скончался.
«Суд назначил наказание: Бараненко и Торопову — 3 года в ИК общего режима, каждому. Взяты под стражу в зале суда», — сообщили в пресс-службе. Третий фигурант получил 2,5 года условно.
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