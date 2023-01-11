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Власти Антальи рекомендовали девушкам ниже 160 см не выходить на улицу из-за сильного ветра
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Из-за сильного шторма, который накрыл турецкую Анталью, местные власти рекомендовали девушкам с ростом до 160 см не выходить на улицу. Об этом в соцсетях пишет издание Antalya Hakkinda.
Издание сообщает, что соответствующее предупреждение поступило от губернатора: девушкам до 1 м 60 см «запрещено выходить на улицу из-за опасности полета».
В регионе действует штормовое предупреждение. Сообщается, что шторм вызвал волны высотой в 5 метров и наводнения. СМИ публикуют видео с поваленными деревьями и поврежденными зданиями.
Издание сообщает, что соответствующее предупреждение поступило от губернатора: девушкам до 1 м 60 см «запрещено выходить на улицу из-за опасности полета».
В регионе действует штормовое предупреждение. Сообщается, что шторм вызвал волны высотой в 5 метров и наводнения. СМИ публикуют видео с поваленными деревьями и поврежденными зданиями.
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