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В Саратовской области почти все целевики, которые не вернулись в свои районы после учебы, — дети чиновников

15.46 Четверг, 12 января 2023
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Прокуратура Саратовской области провела проверку ситуации со студентами-целевиками, которые после учебы не вернулись в свои районы.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, который обратил внимание на ситуацию, из тех, кто не вернулся, «практически все являются детьми чиновников».

Ранее проблему с нехваткой специалистов в регионе было предложено решать с помощью целевого обучения. «Но, как оказалось, большое количество целевиков не доехало ни до больниц, ни до школ — остались либо в Саратове, либо в Москве, если учились в московских вузах <...> Как оказалось, практически все те, кто не вернулся в свои родные районы, являются детьми чиновников районных администраций», — заявил Володин. Он перечислил чиновников из нескольких районов, а также областного правительства.

«Получается, что в конкурсе участвовать не хотят дети местных элит и дети министров, заместителей министров. Но возвращаться тоже не хотят», — сказал Володин и потребовал от местных властей обратить внимание на ситуацию. Кроме того, он подчеркнул, что существующие штрафы «не перекрывают даже один год платного обучения».

Губернатор региона отреагировал оперативно. Он назвал подобные случаи недопустимыми. «Вдвойне возмутительно — то, что не возвращаются дети сотрудников районных администраций. Местные чиновники, в первую очередь, и работают для того, чтобы люди из районов не уезжали. Чтобы в больницах были врачи, в школах — учителя. Они должны прививать своим детям любовь к своей малой родине. Вместо этого – стараются отправить своих детей в крупные города», — написал в телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он пообещал изучить каждый случай вместе с прокуратурой. «Пройдём по всей цепочке выдачи целевых направлений. Отдельно посмотрим – кто ставил подписи под ними», — заявил Бусаргин, добавив, что «использовать свою должность в интересах родственников непозволительно ни для кого».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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