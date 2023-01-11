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В Московской области задержан представитель «истинно-православной церкви», его подозревают в изнасиловании подростков
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Московской области задержан представитель «истинно-православной церкви», сообщили в СК.
«По подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержан Анатолий Суворов — представитель так называемой «истинно-православной церкви» (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый, являясь духовным наставником и руководителем местной религиозной организации, совершил в 2016 и 2017 годах преступления против половой неприкосновенности нескольких подростков», — сообщили в региональном СУ СК.
При этом в ведомстве добавили, что «данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви».
Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ и МВД. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
По данным телеграм-канала Mash, задержанному 85 лет, он якобы является настоятелем женского монастыря в Подмосковье.
На сайте религиозной организации утверждается, что ее последователи называют себя «истинно-православными христианами» и не признают официальную церковь.
«По подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержан Анатолий Суворов — представитель так называемой «истинно-православной церкви» (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый, являясь духовным наставником и руководителем местной религиозной организации, совершил в 2016 и 2017 годах преступления против половой неприкосновенности нескольких подростков», — сообщили в региональном СУ СК.
При этом в ведомстве добавили, что «данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви».
Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ и МВД. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
По данным телеграм-канала Mash, задержанному 85 лет, он якобы является настоятелем женского монастыря в Подмосковье.
На сайте религиозной организации утверждается, что ее последователи называют себя «истинно-православными христианами» и не признают официальную церковь.
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