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NBC: в США отменили все авиарейсы после глобального сбоя в системе оповещения пилотов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В США произошел технический сбой в системе оповещения для пилотов NOTAM.
По информации Washington Post, в среду пассажиры по всей стране сообщали о задержках и отмене рейсов. По данным СМИ, задержаны более 1160 рейсов, около 100 были отменены.
Позже в Управлении гражданской авиации США сообщили о сбое в системе оповещения. Специалисты работают над ее восстановлением.
NBC со ссылкой на свои источники пишет, что в США на данный момент отменены все рейсы. Так, по данным NBC, United Airlines предупредила пассажиров, что временно приостановила все внутренние рейсы и ждет актуальную информацию от Управления гражданской авиации.
Сбой произошел в системе оповещения NOTAM, она отвечает за рассылку информации пилотам об ограничениях и опасностях полетов.
По информации Washington Post, в среду пассажиры по всей стране сообщали о задержках и отмене рейсов. По данным СМИ, задержаны более 1160 рейсов, около 100 были отменены.
Позже в Управлении гражданской авиации США сообщили о сбое в системе оповещения. Специалисты работают над ее восстановлением.
NBC со ссылкой на свои источники пишет, что в США на данный момент отменены все рейсы. Так, по данным NBC, United Airlines предупредила пассажиров, что временно приостановила все внутренние рейсы и ждет актуальную информацию от Управления гражданской авиации.
Сбой произошел в системе оповещения NOTAM, она отвечает за рассылку информации пилотам об ограничениях и опасностях полетов.
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