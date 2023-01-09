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В Париже неизвестный ранил ножом несколько человек на Северном вокзале
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
На Северном вокзале в Париже неизвестный ранил ножом несколько человек, в том числе полицейского. Об этом сообщает Le Figaro.
Полиция открыла огонь по подозреваемому, он арестован.
О состоянии пострадавших не сообщается. Личность и мотивы преступника устанавливает полиция.
Полиция открыла огонь по подозреваемому, он арестован.
О состоянии пострадавших не сообщается. Личность и мотивы преступника устанавливает полиция.
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