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В Приморье спасли двух детенышей краснокнижного дальневосточного леопарда
Россия и мир
Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
В Приморье спасли двух полуторамесячных детенышей леопарда, которые остались без матери.
Котят нашли на дороге у границ нацпарка «Земля леопарда», сообщили в дирекции заповедников. По словам сотрудников, малыши недавно научились ходить. Их отловили, чтобы они не погибли на морозе или под колесами машин. Специалисты говорят, что это первый случай вынужденного изъятия из дикой природы леопардов в столь юном возрасте (им около 45 дней).
Сотрудники пытались найти маму котят, для чего было организовано круглосуточное наблюдение с безопасного расстояния, но безуспешно — следов самки не обнаружили.
Специалисты предположили, что мать впервые вывела котят из логова и пыталась отвести к добыче, однако семью разлучила автомобильная трасса. Котята могли испугаться открытых пространств и побоялись идти через дорогу за мамой. «Не исключено, что из-за высокого снежного покрова котята не выжили бы даже в случае воссоединения семьи. В целом, по статистике, в условиях дикой природы далеко не все котята доживают до взрослой жизни», — сообщили в заповеднике.
Детенышей отвезли в Центр реабилитации МРОО «Центр "Тигр"». Их разместили в специальном карантинном боксе, где за их состоянием наблюдают специалисты. «Котята уже принимают пищу. В детском меню: специальная молочная смесь для кошачьих с поливитаминами, а также печень, необходимая для здорового роста маленьких хищников», — рассказали в нацпарке.
Дальневосточный леопард находится на грани вымирания. В дикой природе осталось всего 120 особей. Это самая редкая в мире крупная кошка.
Национальный парк в Приморье был создан в 2012 году для сохранения и восстановления единственной в мире популяции дальневосточного леопарда.
Котят нашли на дороге у границ нацпарка «Земля леопарда», сообщили в дирекции заповедников. По словам сотрудников, малыши недавно научились ходить. Их отловили, чтобы они не погибли на морозе или под колесами машин. Специалисты говорят, что это первый случай вынужденного изъятия из дикой природы леопардов в столь юном возрасте (им около 45 дней).
Сотрудники пытались найти маму котят, для чего было организовано круглосуточное наблюдение с безопасного расстояния, но безуспешно — следов самки не обнаружили.
Специалисты предположили, что мать впервые вывела котят из логова и пыталась отвести к добыче, однако семью разлучила автомобильная трасса. Котята могли испугаться открытых пространств и побоялись идти через дорогу за мамой. «Не исключено, что из-за высокого снежного покрова котята не выжили бы даже в случае воссоединения семьи. В целом, по статистике, в условиях дикой природы далеко не все котята доживают до взрослой жизни», — сообщили в заповеднике.
Детенышей отвезли в Центр реабилитации МРОО «Центр "Тигр"». Их разместили в специальном карантинном боксе, где за их состоянием наблюдают специалисты. «Котята уже принимают пищу. В детском меню: специальная молочная смесь для кошачьих с поливитаминами, а также печень, необходимая для здорового роста маленьких хищников», — рассказали в нацпарке.
Дальневосточный леопард находится на грани вымирания. В дикой природе осталось всего 120 особей. Это самая редкая в мире крупная кошка.
Национальный парк в Приморье был создан в 2012 году для сохранения и восстановления единственной в мире популяции дальневосточного леопарда.
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