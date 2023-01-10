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В Новокубанске при пожаре в здании ФСИН сгорели личные дела осужденных
Россия и мир
Фото: прокуратура Краснодарского края
В Новокубанске после пожара в здании ФСИН возбуждено уголовное дело о поджоге.
Как сообщает прокуратура Краснодарского края, пожар произошел 9 января в здании по ул. Кооперативной, 95, в нем расположены филиал уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району и Новокубанский филиал Краснодарской краевой коллегии адвокатов.
При пожаре никто не пострадал, повреждена часть имущества, в том числе архив личных дел.
«В результате произошедшего пожара уничтожена часть личных дел ранее осужденных лиц, но уже снятых с учета инспекции по отбытии наказания и хранившиеся в архиве», — сообщили в прокуратуре.
РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве пишут, что количество уничтоженных дел — от 300 до 500.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога).
Как сообщает прокуратура Краснодарского края, пожар произошел 9 января в здании по ул. Кооперативной, 95, в нем расположены филиал уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району и Новокубанский филиал Краснодарской краевой коллегии адвокатов.
При пожаре никто не пострадал, повреждена часть имущества, в том числе архив личных дел.
«В результате произошедшего пожара уничтожена часть личных дел ранее осужденных лиц, но уже снятых с учета инспекции по отбытии наказания и хранившиеся в архиве», — сообщили в прокуратуре.
РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве пишут, что количество уничтоженных дел — от 300 до 500.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога).
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