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Путин внес в ГД законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
Россия и мир
Фото: скрин с сайта Госдумы
Президент Путин внес в Госдуму законопроект «О денонсации Российской Федерацией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию».
«Проектом федерального закона предлагается денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 27 января 1999 г. и ратифицированную Российской Федерацией 25 июля 2006 г.», — говорится в пояснительной записке.
В документе уточняется, что такое решение принято после прекращения «полноправного членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО)».
«Комитетом министров Совета Европы в рамках резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы принято решение прекратить полноправное членство Российской Федерации в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с Конвенцией осуществляет мониторинг ее выполнения Договаривающимися Сторонами. В соответствии с условиями данного решения членство Российской Федерации в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения нашей страной обязательств, вытекающих из Конвенции, при этом Российская Федерация лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса», — говорится в пояснительной записке.
В документе такие условия названы неприемлемыми. Кроме того, утверждается, что они могут привести к «дискриминационному отношению» к России «в рамках оценочных механизмов ГРЕКО».
В связи с этим президент предлагает денонсировать Конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО.
«Проектом федерального закона предлагается денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 27 января 1999 г. и ратифицированную Российской Федерацией 25 июля 2006 г.», — говорится в пояснительной записке.
В документе уточняется, что такое решение принято после прекращения «полноправного членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО)».
«Комитетом министров Совета Европы в рамках резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы принято решение прекратить полноправное членство Российской Федерации в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с Конвенцией осуществляет мониторинг ее выполнения Договаривающимися Сторонами. В соответствии с условиями данного решения членство Российской Федерации в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения нашей страной обязательств, вытекающих из Конвенции, при этом Российская Федерация лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса», — говорится в пояснительной записке.
В документе такие условия названы неприемлемыми. Кроме того, утверждается, что они могут привести к «дискриминационному отношению» к России «в рамках оценочных механизмов ГРЕКО».
В связи с этим президент предлагает денонсировать Конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО.
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