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Власти Тувы ввели в регионе запрет на продажу алкоголя с 31 декабря по 8 января
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Власти Тувы ввели запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники. Это сделано «для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Запрет будет действовать с 31 декабря по 8 января. Местные администрации и полиция будут проверять торговые точки.
Все районы уже подготовили соответствующие нормативные акты. Например, на территории Пий-Хемского района запретили продажу алкоголя, «в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи во всех торговых точках, кроме предприятий общественного питания».
В Тес-Хемском районе запретили продажу «напитков с содержанием этилового спирта, пива и напитков, изготовленных на его основе». Проверять торговые точки в этом районе будут в том числе добровольные народные дружины.
«Председатели администраций должны ежесуточно представлять информацию об оперативной обстановке на своей территории оперативному дежурному правительства Республики», — добавили в пресс-службе.
Запрет будет действовать с 31 декабря по 8 января. Местные администрации и полиция будут проверять торговые точки.
Все районы уже подготовили соответствующие нормативные акты. Например, на территории Пий-Хемского района запретили продажу алкоголя, «в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи во всех торговых точках, кроме предприятий общественного питания».
В Тес-Хемском районе запретили продажу «напитков с содержанием этилового спирта, пива и напитков, изготовленных на его основе». Проверять торговые точки в этом районе будут в том числе добровольные народные дружины.
«Председатели администраций должны ежесуточно представлять информацию об оперативной обстановке на своей территории оперативному дежурному правительства Республики», — добавили в пресс-службе.
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