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Самолёт из Хабаровска экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за загоревшегося зарядного устройства
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В пятницу самолет, следующий по маршруту Хабаровск—Петропавловск-Камчатский, запросил экстренную посадку в Южно-Сахалинске.
У одного из пассажиров загорелось портативное устройство, пишут РИА Новости.
Людей вывели в здание аэровокзала. По предварительным данным, никто не пострадал.
Специалисты устраняют последствия возгорания и задымление в салоне самолета.
У одного из пассажиров загорелось портативное устройство, пишут РИА Новости.
Людей вывели в здание аэровокзала. По предварительным данным, никто не пострадал.
Специалисты устраняют последствия возгорания и задымление в салоне самолета.
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