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Российские учёные разработали сверхвысокомолекулярный пластик с малым газовыделением
Россия и мир
Фото: inp.nsk.su
Российские учёные разработали сверхвысокомолекулярный пластик с малым газовыделением. Новый материал может использоваться при создании научных установок, медицинского оборудования, летательных аппаратов, надводного и подводного транспорта.
Как сообщается на сайте Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН), над созданием материала с высокой молекулярной массой их научные сотрудники работали вместе со специалистами института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН).
Технология полимеризации нового полимера, реализованная в лабораторных условиях, позволяет получать детали практически любой формы и больших размеров с толщиной до 50 см. Это даёт возможность применять новый пластик для изготовления корпусов и палубных надстроек катеров, батискафов, иллюминаторов кораблей и летательных аппаратов.
Как сообщается на сайте Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН), над созданием материала с высокой молекулярной массой их научные сотрудники работали вместе со специалистами института химии твердого тела и механохимии СО РАН (ИХТТМ СО РАН).
«Новый материал может иметь практическое значение при изготовлении вакуумных элементов современных ускорителей, в том числе источников синхротронного излучения. Испытания подтвердили предположение о том, что сверхдлинные молекулы материала не могут оторваться от основной матрицы полимера. Другими словами, полимер не "пылит" в сверхвысоком вакууме», – объяснили в институте.
Технология полимеризации нового полимера, реализованная в лабораторных условиях, позволяет получать детали практически любой формы и больших размеров с толщиной до 50 см. Это даёт возможность применять новый пластик для изготовления корпусов и палубных надстроек катеров, батискафов, иллюминаторов кораблей и летательных аппаратов.
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