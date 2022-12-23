Путин подписал закон о штрафах за осквернение георгиевских лент

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы. Теперь за осквернение георгиевской ленты предусмотрено административное или уголовное наказание.Напомним, что сейчас за осквернение символов воинской славы юрлицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому — до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.Авторами данной инициативы являются генсовета «ЕР» Андрей Турчак и замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко («ЕР»).Турчак объяснил, что согласно принятому закону может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. Её использование в иных целях будет пресекаться законом.