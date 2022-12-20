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На реконструкцию медучреждений в регионах выделили почти 39 миллиардов рублей
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» из федерального бюджета выделили 38,8 миллиарда рублей. В ближайшие три года эти деньги должны будут направиться на строительство и реконструкцию медицинских учреждений в 17 регионах страны.
Соответствующее распоряжение пописал председатель правительства Михаил Мишустин.
Поддержку получат те медучреждения, стоимость строительства которых превышает 3 миллиарда рублей. Менее дорогостоящие объекты будут профинансированы в рамках действующих федеральных проектов, сообщают в российском правительстве.
Всего с помощью этих средств должны будут построить или модернизировать 19 медицинских учреждений.
В числе финансируемых объектов оказались:
– Республиканский центр детской онкологии и гематологии в Уфе;
– онкологический и противотуберкулезный диспансеры в Саратове;
– многопрофильный медицинский центр в Орле;
– онкологический центр в Тульской области;
– многопрофильная детская областная больница в Курске;
– детский инфекционный стационар в Омске;
– детская многопрофильная больница в Красноярске;
– хирургические корпуса для областного онкодиспансера в Воронеже;
– областная детская больница в Липецке;
– Алтайский краевой центр охраны материнства и детства в Барнауле.
Соответствующее распоряжение пописал председатель правительства Михаил Мишустин.
Поддержку получат те медучреждения, стоимость строительства которых превышает 3 миллиарда рублей. Менее дорогостоящие объекты будут профинансированы в рамках действующих федеральных проектов, сообщают в российском правительстве.
Всего с помощью этих средств должны будут построить или модернизировать 19 медицинских учреждений.
В числе финансируемых объектов оказались:
– Республиканский центр детской онкологии и гематологии в Уфе;
– онкологический и противотуберкулезный диспансеры в Саратове;
– многопрофильный медицинский центр в Орле;
– онкологический центр в Тульской области;
– многопрофильная детская областная больница в Курске;
– детский инфекционный стационар в Омске;
– детская многопрофильная больница в Красноярске;
– хирургические корпуса для областного онкодиспансера в Воронеже;
– областная детская больница в Липецке;
– Алтайский краевой центр охраны материнства и детства в Барнауле.
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