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В Железногорске мужчина пытался задушить жену гирляндой за то, что она плохо украсила кухню
Россия и мир
Фото: ГУ МВД РФ по Красноярскому краю
В Красноярском крае мужчина попытался задушить свою жену елочной гирляндой. Ему не понравилось, как супруга украсила кухню. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в МУ МВД России по ЗАТО Железногорск, в полицию обратилась 48-летняя жительница поселка Первомайский.
«Стражей порядка в квартире потерпевшей встретил 47-летний безработный мужчина, который находился в состоянии опьянения. Его жена рассказала, что супруг в течение дня употреблял алкоголь, а затем лег спать. Пока он отдыхал, женщина решила украсить кухню к Новому году. Проснувшись под вечер, муж увидел, что жена вешает старую гирлянду, горящую только одним цветом, после чего между парой разгорелся конфликт. В качестве последнего аргумента мужчина использовал новогоднюю гирлянду – сорвал ее с окна и накинул на шею супруги. Женщине удалось освободиться и покинуть квартиру», — говорится в сообщении полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).
Сотрудники МУ МВД с места происшествия елочную гирлянду изъяли.
Как сообщили в МУ МВД России по ЗАТО Железногорск, в полицию обратилась 48-летняя жительница поселка Первомайский.
«Стражей порядка в квартире потерпевшей встретил 47-летний безработный мужчина, который находился в состоянии опьянения. Его жена рассказала, что супруг в течение дня употреблял алкоголь, а затем лег спать. Пока он отдыхал, женщина решила украсить кухню к Новому году. Проснувшись под вечер, муж увидел, что жена вешает старую гирлянду, горящую только одним цветом, после чего между парой разгорелся конфликт. В качестве последнего аргумента мужчина использовал новогоднюю гирлянду – сорвал ее с окна и накинул на шею супруги. Женщине удалось освободиться и покинуть квартиру», — говорится в сообщении полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).
Сотрудники МУ МВД с места происшествия елочную гирлянду изъяли.
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