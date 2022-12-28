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В Челябинской области мобилизованный сержант убил капитана в штабном вагоне
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Челябинской области мобилизованный убил своего начальника.
По версии следствия, мобилизованный старший сержант А. в состоянии опьянения «применил физическое насилие в отношении начальника по воинскому званию капитана Г.», который также был призван по мобилизации. От полученных травм капитан скончался на месте.
Как сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, убийство произошло вечером 23 декабря в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш.
Суд заключил старшего сержанта под стражу на два месяца.
Он обвиняется по ч. 3 ст. 334 УК РФ, (Насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации, максимальная санкция по этой части — лишение свободы на 15 лет).
По версии следствия, мобилизованный старший сержант А. в состоянии опьянения «применил физическое насилие в отношении начальника по воинскому званию капитана Г.», который также был призван по мобилизации. От полученных травм капитан скончался на месте.
Как сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, убийство произошло вечером 23 декабря в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш.
Суд заключил старшего сержанта под стражу на два месяца.
Он обвиняется по ч. 3 ст. 334 УК РФ, (Насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации, максимальная санкция по этой части — лишение свободы на 15 лет).
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