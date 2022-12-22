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В Китае более 200 автомобилей столкнулись на мосту, погиб один человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань более 200 машин столкнулись на автомобильном мосту с двусторонним движением, сообщают местные СМИ.
Массовое ДТП произошло из-за сильного тумана. На данный момент известно об одном погибшем.
На месте работают 11 пожарных машин и 66 спасателей.
Массовое ДТП произошло из-за сильного тумана. На данный момент известно об одном погибшем.
На месте работают 11 пожарных машин и 66 спасателей.
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