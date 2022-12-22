В Китае более 200 автомобилей столкнулись на мосту, погиб один человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань более 200 машин столкнулись на автомобильном мосту с двусторонним движением, сообщают местные СМИ.Массовое ДТП произошло из-за сильного тумана. На данный момент известно об одном погибшем.На месте работают 11 пожарных машин и 66 спасателей.