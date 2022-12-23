Возрастное ограничение 18+
В Казахстане 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Казахстане на станции Карабас участка Караганда-Акадыр 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.
По предварительным данным, сход произошел из-за заклинивания колесной пары первого зерновоза, сообщили в пресс-службе «Казахстанских железных дорог».
Движение поездов организовано по соседнему пути, задержаны два пассажирских поезда.
Для ликвидации последствий ЧП задействованы три восстановительных поезда.
Жертв и пострадавших нет.
По предварительным данным, сход произошел из-за заклинивания колесной пары первого зерновоза, сообщили в пресс-службе «Казахстанских железных дорог».
Движение поездов организовано по соседнему пути, задержаны два пассажирских поезда.
Для ликвидации последствий ЧП задействованы три восстановительных поезда.
Жертв и пострадавших нет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поезда Красноуфимск – Дружинино начнут курсировать ежедневно
23 декабря 2022
23 декабря 2022
В Екатеринбурге произошел сбой в работе метро
21 декабря 2022
21 декабря 2022
На станции метро в Екатеринбурге сотрудники МЧС провели учения
22 декабря 2022
22 декабря 2022
Поезд насмерть сбил мужчину в Свердловской области
19 декабря 2022
19 декабря 2022