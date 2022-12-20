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В Казахстане 16 человек пострадали при взрыве газового баллона на поминках
Россия и мир
Фото: пресс-служба ДЧС области Улытау/gov.kz
В Казахстане в поселке Жанаарка произошел взрыв бытового газового баллона, пострадали 16 человек.
Взрыв произошел в отдельно стоящей бане на территории частного жилого дома, сообщили в МЧС РК. Обрушилась кровля на площади 100 кв.м., начался пожар. На данный момент горение на площади в 50 кв. м. локализовано.
«В результате взрыва пострадали 16 человек, 8 из них госпитализированы, 1 находится в тяжелом состоянии», — сообщили в министерстве.
В экстренных службах предполагают, что к взрыву привело грубое нарушение техники безопасности — газовый баллон занесли с мороза в помещение и поставили для отогрева возле отопительного прибора.
По предварительным данным, в доме проводился поминальный обед, добавили в ведомстве.
Взрыв произошел в отдельно стоящей бане на территории частного жилого дома, сообщили в МЧС РК. Обрушилась кровля на площади 100 кв.м., начался пожар. На данный момент горение на площади в 50 кв. м. локализовано.
«В результате взрыва пострадали 16 человек, 8 из них госпитализированы, 1 находится в тяжелом состоянии», — сообщили в министерстве.
В экстренных службах предполагают, что к взрыву привело грубое нарушение техники безопасности — газовый баллон занесли с мороза в помещение и поставили для отогрева возле отопительного прибора.
По предварительным данным, в доме проводился поминальный обед, добавили в ведомстве.
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