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МЧС: в Новосибирске крупный пожар на складе, на место ЧП направили пожарный поезд
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
В Новосибирске горит двухэтажное складское здание по ул. 2-я Станционная, сообщает региональное ГУ МЧС.
Информация о пострадавших уточняется.
«По прибытии первых пожарных расчётов 2-х этажное строение находилось полностью в огне. Произошло обрушение конструкций, существует угроза соседним зданиям. Также отмечена высокая температура и большая площадь горения», — сообщили в ведомстве.
В ликвидации огня задействованы более 70 человек и 20 единиц техники, на место ЧП следует пожарный поезд.
Причины возгорания устанавливаются.
Информация о пострадавших уточняется.
«По прибытии первых пожарных расчётов 2-х этажное строение находилось полностью в огне. Произошло обрушение конструкций, существует угроза соседним зданиям. Также отмечена высокая температура и большая площадь горения», — сообщили в ведомстве.
В ликвидации огня задействованы более 70 человек и 20 единиц техники, на место ЧП следует пожарный поезд.
Причины возгорания устанавливаются.
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