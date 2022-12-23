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Телеканалам поручили показывать больше фильмов, направленных на «пропаганду многодетности»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Российским телеканалам поручили показывать больше фильмов и передач о «традиционных семейных ценностях».
Об этом говорится в опубликованном протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, которая председательствовала на заседании, профильные ведомства должны подготовить информацию о том, сколько сейчас на ТВ выходит «программ, документальных и художественных фильмов и сериалов, а также иных сюжетов, направленных на сохранение семейных ценностей, развитие и обучение детей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности».
Минцифры совместно с ФГУП «ВГТРК», АО «Первый канал» и «иными общероссийскими обязательными общедоступными телеканалами» должны подготовить такую информацию до 20 января 2023 года.
Количество таких программ в эфире госканалов должно быть увеличено, решили участники Совета. До 10 апреля ведомства должны «представить предложения об увеличении в сетке вещания доли передач и фильмов, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовнонравственных ценностей, включая ценности крепкой семьи, брака, многодетности, а также образовательных программ, направленных на развитие детей».
В целом заседание было посвящено «совершенствованию условий для успешного совмещения семейных и профессиональных обязанностей многодетных семей».
Об этом говорится в опубликованном протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, которая председательствовала на заседании, профильные ведомства должны подготовить информацию о том, сколько сейчас на ТВ выходит «программ, документальных и художественных фильмов и сериалов, а также иных сюжетов, направленных на сохранение семейных ценностей, развитие и обучение детей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности».
Минцифры совместно с ФГУП «ВГТРК», АО «Первый канал» и «иными общероссийскими обязательными общедоступными телеканалами» должны подготовить такую информацию до 20 января 2023 года.
Количество таких программ в эфире госканалов должно быть увеличено, решили участники Совета. До 10 апреля ведомства должны «представить предложения об увеличении в сетке вещания доли передач и фильмов, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовнонравственных ценностей, включая ценности крепкой семьи, брака, многодетности, а также образовательных программ, направленных на развитие детей».
В целом заседание было посвящено «совершенствованию условий для успешного совмещения семейных и профессиональных обязанностей многодетных семей».
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