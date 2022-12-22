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В возрасте 65 лет скончался депутат владимирского Заксобрания Антов

15.06 Понедельник, 26 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Павел Антов скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщил председатель Заксобрания Владимир Киселев.

По его словам, о трагедии стало известно накануне. «Трагедия, о которой стало известно вчера вечером, буквально потрясла каждого из нас – ушел из жизни наш коллега Павел Генрихович Антов. Не мог поверить: буквально на днях мы поздравляли его с юбилеем», — написал Киселев в телеграм-канале.

Обстоятельства гибели не уточняются. «Известия» со ссылкой на Владимира Киселева пишут, что Антов погиб во время отдыха в Индии. При этом у Киселева в телеграм-канале такой информации нет (но отмечается, что пост отредактирован).

РИА Новости со ссылкой на генконсула России в Калькутте пишут, что в Индии погибли двое россиян, при этом полицейские «не видят ничего подозрительного» в их смерти. Агентство, ссылаясь на телеканал NDTV, пишет, что «65-летний Павел Антов погиб, упав с третьего этажа отеля в районе Раягада штата Одиша, через два дня после того, как его попутчик был найден мертвым». По данным телеканала, попутчик был найден в том же отеле 22 декабря. Сообщалось, что полиция «расследует все возможные версии смерти Антова».

На сайте владимирского Заксобрания указано, что в 2000 году Антов основал группу компаний «Владимирский стандарт» (производство колбасных изделий и замороженных полуфабрикатов), был вице-президентом ГК. В Заксобрании возглавлял комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии, член фракции «Единая Россия».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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