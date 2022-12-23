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Организатор кемеровского приюта, в котором погибли 22 человека, арестован на два месяца
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Организатор приюта в Кемерово, в котором при пожаре погибли 22 человека, арестован на два месяца, передают СМИ из зала суда.
Владелец был задержан в субботу, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По ранее опубликованной информации СК, 31-летний мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Дом обогревался с помощью угольного котла. «Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял», — сообщали в региональном СУ СК.
В ведомстве уточнили, что услуги оказывались без заключения договоров и необходимых уставных документов.
В суде фигурант объяснил, что в приюте проживали бездомные, которых он сам подбирал. Кроме того, как пишут СМИ, он утверждает, что людей к нему привозила полиция, также постояльцев якобы доставляли из больниц.
Региональное министерство соцзащиты в прошлому году обращалось в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию о том, что по данному адресу располагалась секта, пишут РИА Новости. По неподтвержденным данным из открытых источников, у постояльцев изымали деньги и банковские карты.
Пожар произошел 24 декабря в 3 часа 30 минут. Погибли 22 человека, еще шесть пострадали, двое из них были госпитализированы с ожогами в тяжелом состоянии.
Заведено уголовное дело по трем статьям.
Владелец был задержан в субботу, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По ранее опубликованной информации СК, 31-летний мужчина арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Дом обогревался с помощью угольного котла. «Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял», — сообщали в региональном СУ СК.
В ведомстве уточнили, что услуги оказывались без заключения договоров и необходимых уставных документов.
В суде фигурант объяснил, что в приюте проживали бездомные, которых он сам подбирал. Кроме того, как пишут СМИ, он утверждает, что людей к нему привозила полиция, также постояльцев якобы доставляли из больниц.
Региональное министерство соцзащиты в прошлому году обращалось в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию о том, что по данному адресу располагалась секта, пишут РИА Новости. По неподтвержденным данным из открытых источников, у постояльцев изымали деньги и банковские карты.
Пожар произошел 24 декабря в 3 часа 30 минут. Погибли 22 человека, еще шесть пострадали, двое из них были госпитализированы с ожогами в тяжелом состоянии.
Заведено уголовное дело по трем статьям.
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