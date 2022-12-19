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Житель Омска получил условный срок за истязание своих малолетних детей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
45-летний житель Омска, избивавший детей, получил условный срок. Как отметили в региональном СК, их мама «боялась агрессивного супруга и поэтому не сообщала в правоохранительные органы о фактах избиения детей».
«Как было установлено в ходе расследования, с октября 2020 года Эдуард Юнусов не менее 10 раз избивал, в т.ч. ремнем, 5-летнего сына и 8-летнюю падчерицу, и в воспитательных целях заставлял их подолгу стоять в планке на кулаках, причиняя физические и моральные страдания, применял другие способы "воспитания"», — сообщили в СК.
В январе прошлого года обвиняемый «с силой бросил детей на пол с высоты собственного роста», при этом он был в состоянии алкогольного опьянения. Малыши получили синяки и ссадины. Их мама сняла это на телефон, позже видео попало в сеть и «вызвало большой общественный резонанс», сообщили в СК. По данным ведомства, отца задержали в тот же день. «Свои действия мужчина объяснил следователю тем, что дети громко кричали на улице, и он, якобы, за них испугался», — отметили в СК.
Изначально Юнусову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, но после ее изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Весной 2021 года Юнусов был лишен родительских прав.
В понедельник 26 декабря по решению суда он получил наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы условно.
«Как было установлено в ходе расследования, с октября 2020 года Эдуард Юнусов не менее 10 раз избивал, в т.ч. ремнем, 5-летнего сына и 8-летнюю падчерицу, и в воспитательных целях заставлял их подолгу стоять в планке на кулаках, причиняя физические и моральные страдания, применял другие способы "воспитания"», — сообщили в СК.
В январе прошлого года обвиняемый «с силой бросил детей на пол с высоты собственного роста», при этом он был в состоянии алкогольного опьянения. Малыши получили синяки и ссадины. Их мама сняла это на телефон, позже видео попало в сеть и «вызвало большой общественный резонанс», сообщили в СК. По данным ведомства, отца задержали в тот же день. «Свои действия мужчина объяснил следователю тем, что дети громко кричали на улице, и он, якобы, за них испугался», — отметили в СК.
Изначально Юнусову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, но после ее изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Весной 2021 года Юнусов был лишен родительских прав.
В понедельник 26 декабря по решению суда он получил наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы условно.
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