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В Волгоградской области автобус столкнулся с опорой путепровода, 6 человек госпитализированы
Россия и мир
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгоградской области пассажирский автобус столкнулся с опорой путепровода, 6 человек госпитализированы, сообщили в региональном главке МВД.
«По предварительным данным, 23 декабря в 07-30 60-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ» (перевозка рабочих промпредприятия), напротив дома №59к по ул. 40 лет ВЛКСМ не справился с управлением и совершил столкновение с опорой путепровода. В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров доставлены в больницу», — говорится в сообщении.
На месте работают ДПС и следственно-оперативная группа.
Судя по опубликованным снимкам, на дороге плохая видимость из-за тумана.
«По предварительным данным, 23 декабря в 07-30 60-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ» (перевозка рабочих промпредприятия), напротив дома №59к по ул. 40 лет ВЛКСМ не справился с управлением и совершил столкновение с опорой путепровода. В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров доставлены в больницу», — говорится в сообщении.
На месте работают ДПС и следственно-оперативная группа.
Судя по опубликованным снимкам, на дороге плохая видимость из-за тумана.
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