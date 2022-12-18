Возрастное ограничение 18+
На Сиверской ГЭС в Ленинградской области случился прорыв
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром, около пяти часов, в Ленинградской области на Сиверской ГЭС случился прорыв. Из-за сильного потока воды произошёл срыв заглушки, пишет «47news».
Как сообщил изданию глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев, людям ничего не угрожает. На месте происшествия работают аварийные бригады. Устранить прорыв специалисты обещают в течение суток.
Сиверская ГЭС была введена к эксплуатации в 1957 году и остановлена в 1973 году. В настоящее время используется в качестве пешеходного моста.
Как сообщил изданию глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев, людям ничего не угрожает. На месте происшествия работают аварийные бригады. Устранить прорыв специалисты обещают в течение суток.
Сиверская ГЭС была введена к эксплуатации в 1957 году и остановлена в 1973 году. В настоящее время используется в качестве пешеходного моста.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка, пропавшего накануне
18 декабря 2022
18 декабря 2022
В Екатеринбурге в коллективном саду случился пожар
18 декабря 2022
18 декабря 2022
Пропавшего подростка в Екатеринбурге нашли мертвым
19 декабря 2022
19 декабря 2022