На Сиверской ГЭС в Ленинградской области случился прорыв

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около пяти часов, в Ленинградской области на Сиверской ГЭС случился прорыв. Из-за сильного потока воды произошёл срыв заглушки, пишет «47news».Как сообщил изданию глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев, людям ничего не угрожает. На месте происшествия работают аварийные бригады. Устранить прорыв специалисты обещают в течение суток.Сиверская ГЭС была введена к эксплуатации в 1957 году и остановлена в 1973 году. В настоящее время используется в качестве пешеходного моста.