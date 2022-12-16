В Монголии женщины разделись на морозе в знак протеста против хищений угля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ходе протестной акции в Улан-Баторе монгольские женщины разделись на морозе. Температура воздуха в этот момент была в районе -20…-30 градусов. Таким образом участницы демонстраций хотят привлечь внимания к «угольному скандалу» и добиться привлечения к ответственности виновных в масштабных хищениях угля.Видео с раздевшимися женщинами появилось в соцсетях накануне. На кадрах видно, как активистки стоят на площади Сухэ-Батора в футболках и нижнем белье. Ранее такая форма протеста уже использовалась, однако до сих пор таким образом выступали только мужчины.Отмечается, что за состоянием протестующих следили врачи.Напомним, что протесты в Улан-Баторе начались 3 декабря. Причиной стал «угольный скандал». По сообщениям местных СМИ, монгольские чиновники якобы оказались причастны к крупной краже угля, предназначенного для экспорта в КНР. Сумма хищений, со слов журналистов, варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.