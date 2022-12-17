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Минпросвещения заявило о росте случаев сексуального насилия в отношении детей в России на 44%
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Минпросвещения заявили о росте числа случаев сексуального насилия в отношении детей в России со ссылкой на данные Генпрокуратуры. Сообщается, что с 2010 года количество таких преступлений увеличилось на 44%.
Уточняется, что в 25% случаев сексуальное насилие совершалось лицами в состоянии алкогольного опьянения, а также людьми, страдающими психическими заболеваниями.
В связи с этим было рекомендовано создать при правительственной комиссии межведомственную рабочую группу по вопросам профилактики сексуального насилия в отношении детей.
«С 9524 в 2010 году до 16887 в 2021 году. При этом более половины таких преступлений совершаются знакомым ребёнку лицом, каждое пятое – членами семьи, 11% – родителями (законными представителями)», – говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, опубликованном на сайте ведомства.
Уточняется, что в 25% случаев сексуальное насилие совершалось лицами в состоянии алкогольного опьянения, а также людьми, страдающими психическими заболеваниями.
В связи с этим было рекомендовано создать при правительственной комиссии межведомственную рабочую группу по вопросам профилактики сексуального насилия в отношении детей.
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