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Большинство россиян планируют отметить Новый год дома
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения), большинство россиян планируют отметить Новый год дома. О таком намерении заявили 80% опрошенных. Встретить праздник в гостях собираются 6%, на даче – ещё 3%.
Главными составляющими Нового года 38% опрошенных называли семью и близких людей, 23% – нарядную ёлку, 18% – застолье. Ещё 11% указали подарки, 7% – салюты и фейерверки 5%. По 4% считают главным составляющим предстоящего праздника оливье и выступление президента.
«На протяжении всего периода измерений с 2003 года традиция празднования дома остаётся неизменной. У этого праздника есть и другие традиции: новогодние фильмы, салюты, народные гуляния и многое другое», – заявляют специалисты.
Главными составляющими Нового года 38% опрошенных называли семью и близких людей, 23% – нарядную ёлку, 18% – застолье. Ещё 11% указали подарки, 7% – салюты и фейерверки 5%. По 4% считают главным составляющим предстоящего праздника оливье и выступление президента.
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