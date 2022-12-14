Должность главы Чувашии может стать бессрочной

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Чувашские депутаты утвердили возможность фактически бессрочного руководства регионом – то есть один и тот же человек может занимать должность главы многократно, пишет телеграм-канал «В регионах говорят».Один из депутатов заявил, что каждый последующий срок может быть более эффективным предыдущего.«Есть масса убедительный примеров, когда именно третий и последующий сроки приводили к самым позитивным результатам», – заявил депутат из Чувашии Николай Малов.Сам Малов является депутатом разных уровней (в том числе Госдумы с 2017 по 2021 год) с 2005 года, сейчас он депутат регионального парламента Чувашии (Госсовет Чувашской республики).