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Должность главы Чувашии может стать бессрочной
Количество выборных сроков для одного и того же человека теперь не регламентируется
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/ Вечерние ведомости
Чувашские депутаты утвердили возможность фактически бессрочного руководства регионом – то есть один и тот же человек может занимать должность главы многократно, пишет телеграм-канал «В регионах говорят».
Один из депутатов заявил, что каждый последующий срок может быть более эффективным предыдущего.
«Есть масса убедительный примеров, когда именно третий и последующий сроки приводили к самым позитивным результатам», – заявил депутат из Чувашии Николай Малов.
Сам Малов является депутатом разных уровней (в том числе Госдумы с 2017 по 2021 год) с 2005 года, сейчас он депутат регионального парламента Чувашии (Госсовет Чувашской республики).
Один из депутатов заявил, что каждый последующий срок может быть более эффективным предыдущего.
«Есть масса убедительный примеров, когда именно третий и последующий сроки приводили к самым позитивным результатам», – заявил депутат из Чувашии Николай Малов.
Сам Малов является депутатом разных уровней (в том числе Госдумы с 2017 по 2021 год) с 2005 года, сейчас он депутат регионального парламента Чувашии (Госсовет Чувашской республики).
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