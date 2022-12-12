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СК: житель Красноярска получил два года условно за наезд на тележурналиста
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Житель Красноярска осужден по уголовному делу о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК).
Речь идет о съемочной группе ГТРК «Телеканал-Россия», которая готовила сюжет для программы «Вести. Дежурная часть».
Как сообщили в региональном СУ СК, журналист попытался взять интервью у 47-летнего местного жителя, когда тот сел в свой «Мерседес». Интервьюируемый не пожелал отвечать на вопросы и «умышленно, с целью воспрепятствования законной деятельности журналиста, совершил наезд на журналиста, причинив травмы правого и левого коленных суставов», сообщили в СК.
Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно.
На какую тему планировалось интервью, не уточняется.
Речь идет о съемочной группе ГТРК «Телеканал-Россия», которая готовила сюжет для программы «Вести. Дежурная часть».
Как сообщили в региональном СУ СК, журналист попытался взять интервью у 47-летнего местного жителя, когда тот сел в свой «Мерседес». Интервьюируемый не пожелал отвечать на вопросы и «умышленно, с целью воспрепятствования законной деятельности журналиста, совершил наезд на журналиста, причинив травмы правого и левого коленных суставов», сообщили в СК.
Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно.
На какую тему планировалось интервью, не уточняется.
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