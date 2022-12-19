В Северную Осетию привезут почти 7 тысяч ёлок из регионов, больше всего — из Ульяновской области

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Северную Осетию в этом году привезут 6 550 новогодних деревьев, сообщили в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора.Больше всего ёлок готовится к ввозу из Ульяновской (2800 шт.), Свердловской (2250 шт.) и Челябинской областей (700 шт.).В этом году объем «ёлочных поставок» в Северную Осетию снизился почти вдвое — в прошлом году было завезено 15 730 деревьев, отмечают в ведомстве.«При покупке новогодних деверев управление Россельхознадзора рекомендует запрашивать у продавцов карантинные сертификаты, документы, подтверждающие законность вырубки, договор и накладную», — сообщили в управлении, добавив, что такие сертификаты подтверждают, что новогодние деревья ничем не заражены и прошли необходимый лабораторный контроль.