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В Северную Осетию привезут почти 7 тысяч ёлок из регионов, больше всего — из Ульяновской области
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Северную Осетию в этом году привезут 6 550 новогодних деревьев, сообщили в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Больше всего ёлок готовится к ввозу из Ульяновской (2800 шт.), Свердловской (2250 шт.) и Челябинской областей (700 шт.).
В этом году объем «ёлочных поставок» в Северную Осетию снизился почти вдвое — в прошлом году было завезено 15 730 деревьев, отмечают в ведомстве.
«При покупке новогодних деверев управление Россельхознадзора рекомендует запрашивать у продавцов карантинные сертификаты, документы, подтверждающие законность вырубки, договор и накладную», — сообщили в управлении, добавив, что такие сертификаты подтверждают, что новогодние деревья ничем не заражены и прошли необходимый лабораторный контроль.
Больше всего ёлок готовится к ввозу из Ульяновской (2800 шт.), Свердловской (2250 шт.) и Челябинской областей (700 шт.).
В этом году объем «ёлочных поставок» в Северную Осетию снизился почти вдвое — в прошлом году было завезено 15 730 деревьев, отмечают в ведомстве.
«При покупке новогодних деверев управление Россельхознадзора рекомендует запрашивать у продавцов карантинные сертификаты, документы, подтверждающие законность вырубки, договор и накладную», — сообщили в управлении, добавив, что такие сертификаты подтверждают, что новогодние деревья ничем не заражены и прошли необходимый лабораторный контроль.
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