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Роскачество: в 89% игрушек Хаги Ваги обнаружена опасная концентрация фенола
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Роскачество провело масштабное исследование мягких игрушек Хаги Ваги. Игрушки без сертификатов, а также содержащие опасную концентрацию фенола найдены в продаже как на рынках, так и на крупных маркетплейсах.
Эксперты проверили Хаги Ваги 18-ти торговых марок из России и Китая. Все имели те или иные несоответствия стандартам и нормам.
По данным Роскачества, 89% исследованных игрушек имеют повышенный уровень содержания фенола (максимальное превышение составляет 4,24 раза – у одной из игрушек, купленной на Ozon).
Фенол считается высокоопасным веществом. Он выделяется при взаимодействии игрушки с влагой (слюной, влажными ладонями и т.п.). Попадая на кожу, уже через несколько минут фенол начинает действовать на ткани головного мозга. «При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать вялым, сонливым, появятся головные боли, головокружения. Возможна местная реакция на коже в виде покраснения, зуда. При контакте с небольшими дозами фенола могут появляться дерматиты, при накоплении этого вещества в организме может быть хроническое отравление с поражением почек», — говорят эксперты Роскачества.
Кроме того, игрушки восьми торговых марок оказались токсичными, что также может привести к отравлениям и аллергическим реакциям, а 67% исследованных образцов не имеют сертификатов соответствия требованиям безопасности.
Эксперты проверили Хаги Ваги 18-ти торговых марок из России и Китая. Все имели те или иные несоответствия стандартам и нормам.
По данным Роскачества, 89% исследованных игрушек имеют повышенный уровень содержания фенола (максимальное превышение составляет 4,24 раза – у одной из игрушек, купленной на Ozon).
Фенол считается высокоопасным веществом. Он выделяется при взаимодействии игрушки с влагой (слюной, влажными ладонями и т.п.). Попадая на кожу, уже через несколько минут фенол начинает действовать на ткани головного мозга. «При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать вялым, сонливым, появятся головные боли, головокружения. Возможна местная реакция на коже в виде покраснения, зуда. При контакте с небольшими дозами фенола могут появляться дерматиты, при накоплении этого вещества в организме может быть хроническое отравление с поражением почек», — говорят эксперты Роскачества.
Кроме того, игрушки восьми торговых марок оказались токсичными, что также может привести к отравлениям и аллергическим реакциям, а 67% исследованных образцов не имеют сертификатов соответствия требованиям безопасности.
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