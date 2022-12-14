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Госдума приняла закон о штрафах и лишении свободы за осквернение георгиевской ленты
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума в третьем чтении приняла закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы.
Теперь за осквернение георгиевской ленты предусмотрено административное или уголовное наказание.
По действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юрлицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому — до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.
Авторами инициативы стали секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак и замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко («ЕР»).
Теперь за осквернение георгиевской ленты предусмотрено административное или уголовное наказание.
По действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юрлицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому — до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.
Авторами инициативы стали секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак и замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко («ЕР»).
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