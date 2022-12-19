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Беспорядки во Франции: полиция задержала около 230 человек после поражения в ЧМ по футболу
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
После поражения Франции в ЧМ по футболу в нескольких городах страны прокатилась волна массовых беспорядков.
Полиция задержала в общей сложности 227 человек, сообщает Le Parisien со ссылкой на данные МВД, озвученные в понедельник.
Около сорока полицейских получили ранения. Всего по всей стране были задействованы 14 000 полицейских, в том числе 2750 в Париже.
Столкновения с полицией были зафиксированы на Елисейских полях, где было ограничено движение транспорта перед матчем и до полуночи.
В Лионе около пятнадцати человек были задержаны на фоне беспорядков, которые начались в центре города после финального свистка матча. Болельщики взрывали пиротехнику на площади Белькур, поджигали мусорные баки, бросали дымовые шашки и петарды. Силовики применили слезоточивый газ и водометы.
Судя по сообщениям СМИ, больше всех от поджогов пострадал Гренобль — там полыхали более 90 мусорных баков и контейнеров. Также участники беспорядков подожгли трамвайные пути и запускали петарды в полицию.
В Ницце в стычках с полицией участвовали около 300 человек, пишет издание. Силовики также были вынуждены применить слезоточивый газ.
На площади в городе Булонь-сюр-Мер были запущены дымовые шашки. Позже силовики задержали мужчину, который, как утверждается, «за рулем автомобиля на полной скорости направлялся в сторону полиции».
В городе Безье на юге Франции за участие в беспорядках был задержан 14-летний подросток.
В Бордо небольшие группы людей подожгли мусорные баки и бросали стеклянные бутылки в сторону полицейских. Были задержаны пять человек, в том числе за незаконное ношение оружия.
Полиция задержала в общей сложности 227 человек, сообщает Le Parisien со ссылкой на данные МВД, озвученные в понедельник.
Около сорока полицейских получили ранения. Всего по всей стране были задействованы 14 000 полицейских, в том числе 2750 в Париже.
Столкновения с полицией были зафиксированы на Елисейских полях, где было ограничено движение транспорта перед матчем и до полуночи.
В Лионе около пятнадцати человек были задержаны на фоне беспорядков, которые начались в центре города после финального свистка матча. Болельщики взрывали пиротехнику на площади Белькур, поджигали мусорные баки, бросали дымовые шашки и петарды. Силовики применили слезоточивый газ и водометы.
Судя по сообщениям СМИ, больше всех от поджогов пострадал Гренобль — там полыхали более 90 мусорных баков и контейнеров. Также участники беспорядков подожгли трамвайные пути и запускали петарды в полицию.
В Ницце в стычках с полицией участвовали около 300 человек, пишет издание. Силовики также были вынуждены применить слезоточивый газ.
На площади в городе Булонь-сюр-Мер были запущены дымовые шашки. Позже силовики задержали мужчину, который, как утверждается, «за рулем автомобиля на полной скорости направлялся в сторону полиции».
В городе Безье на юге Франции за участие в беспорядках был задержан 14-летний подросток.
В Бордо небольшие группы людей подожгли мусорные баки и бросали стеклянные бутылки в сторону полицейских. Были задержаны пять человек, в том числе за незаконное ношение оружия.
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