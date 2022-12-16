В Краснознаменске на рабочих рухнули строительные леса, пострадавшие госпитализированы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Краснознаменске на рабочих рухнули строительные леса, сообщила прокуратура Московской области.По данным ведомства, обрушение произошло при демонтаже конструкции у девятиэтажки на улице Краснознаменной.Проводится проверка соблюдения трудового законодательства со стороны строительной организации.По данным СМИ, пострадали 10 человек, 9 госпитализированы. Двое из них, как сообщается, в тяжелом состоянии. В прокуратуре количество пострадавших не уточняют.