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В Краснознаменске на рабочих рухнули строительные леса, пострадавшие госпитализированы
Россия и мир
Фото: прокуратура Московской области
В Краснознаменске на рабочих рухнули строительные леса, сообщила прокуратура Московской области.
По данным ведомства, обрушение произошло при демонтаже конструкции у девятиэтажки на улице Краснознаменной.
Проводится проверка соблюдения трудового законодательства со стороны строительной организации.
По данным СМИ, пострадали 10 человек, 9 госпитализированы. Двое из них, как сообщается, в тяжелом состоянии. В прокуратуре количество пострадавших не уточняют.
По данным ведомства, обрушение произошло при демонтаже конструкции у девятиэтажки на улице Краснознаменной.
Проводится проверка соблюдения трудового законодательства со стороны строительной организации.
По данным СМИ, пострадали 10 человек, 9 госпитализированы. Двое из них, как сообщается, в тяжелом состоянии. В прокуратуре количество пострадавших не уточняют.
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