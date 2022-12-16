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В Краснознаменске на рабочих рухнули строительные леса, пострадавшие госпитализированы

14.46 Понедельник, 19 декабря 2022
Россия и мир
Фото: прокуратура Московской области
В Краснознаменске на рабочих рухнули строительные леса, сообщила прокуратура Московской области.

По данным ведомства, обрушение произошло при демонтаже конструкции у девятиэтажки на улице Краснознаменной.

Проводится проверка соблюдения трудового законодательства со стороны строительной организации.

По данным СМИ, пострадали 10 человек, 9 госпитализированы. Двое из них, как сообщается, в тяжелом состоянии. В прокуратуре количество пострадавших не уточняют.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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