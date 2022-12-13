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ВЦИОМ: 8% российских болельщиков назвали Россию фаворитом ЧМ, в котором она не участвовала
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
ВЦИОМ провел исследование о футбольных предпочтениях россиян на минувшем ЧМ-2022.
Главный фаворит российских болельщиков — Аргентина (24% из числа тех, кто следил за ходом ЧМ-2022 в Катаре). На втором месте Франция (18%), на третьем — Марокко (17%). Четвертое и пятое места заняли Бразилия (14%) и Хорватия (13%).
«Несмотря на отсутствие нашей сборной в Катаре, нашлись и те, кто назвал Россию (8%)», — сообщили аналитики ВЦИОМ.
В целом, по данным социологов, футбольными состязаниями в рамках ЧМ-2022 интересовался примерно каждый третий россиянин (30%). Более половины опрошенных не следили за ходом Чемпионата (55%).
13% россиян и вовсе не знали о его проведении.
Социологи выяснили, что интерес к футболу сегодня в России минимален: безразличными к этому виду спорта себя назвали 63% (в прошлом году — 53%).
Типичный российский болельщик ЧМ-2022, по версии ВЦИОМ: мужчина (40%), имеющий высшее или неоконченное высшее образование (36%), проживающий в Москве, Санкт-Петербурге (37%) или городе с населением 500-950 тыс. человек (38%).
Чемпионат завершился в минувшее воскресенье. Сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв команду Франции (3:3, послематчевые пенальти — 4:2). Матч назвали одним из самых ярких в истории футбола.
Главный фаворит российских болельщиков — Аргентина (24% из числа тех, кто следил за ходом ЧМ-2022 в Катаре). На втором месте Франция (18%), на третьем — Марокко (17%). Четвертое и пятое места заняли Бразилия (14%) и Хорватия (13%).
«Несмотря на отсутствие нашей сборной в Катаре, нашлись и те, кто назвал Россию (8%)», — сообщили аналитики ВЦИОМ.
В целом, по данным социологов, футбольными состязаниями в рамках ЧМ-2022 интересовался примерно каждый третий россиянин (30%). Более половины опрошенных не следили за ходом Чемпионата (55%).
13% россиян и вовсе не знали о его проведении.
Социологи выяснили, что интерес к футболу сегодня в России минимален: безразличными к этому виду спорта себя назвали 63% (в прошлом году — 53%).
Типичный российский болельщик ЧМ-2022, по версии ВЦИОМ: мужчина (40%), имеющий высшее или неоконченное высшее образование (36%), проживающий в Москве, Санкт-Петербурге (37%) или городе с населением 500-950 тыс. человек (38%).
Чемпионат завершился в минувшее воскресенье. Сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв команду Франции (3:3, послематчевые пенальти — 4:2). Матч назвали одним из самых ярких в истории футбола.
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