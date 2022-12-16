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Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 27 декабря
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Росавиация снова продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов. На этот раз до 27 декабря 03:45 по московскому времени.
По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, сообщает ведомство.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, говорится в сообщении.
По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, сообщает ведомство.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, говорится в сообщении.
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