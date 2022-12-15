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В Амурской области задержана бывший мэр города Тында, сложившая полномочия неделю назад
Россия и мир
Фото: СУ СК РФ по Амурской области
В Амурской области в отношении бывшего мэра города Тында возбудили уголовное дело. Ее подозревают по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).
По версии следствия, в прошлом году мэр заключила контракт со строителями, которые должны были сделать капремонт улицы Красная Пресня.
По условиям контракта, подрядчик должен был получать деньги поэтапно, за фактически выполненные работы. Однако мэр города в конце года решила оплатить подрядчику строительный материал. Соответствующие документы он предоставил.
«По указанию подозреваемой на счет организации поступили денежные средства в сумме около 132 млн рублей. При этом, по данным следствия, работы на указанную сумму подрядчиком не производились, сам строительный материал, указанный в актах приема-передачи, на дату оплаты отсутствовал», — сообщили в региональном СУ СК РФ.
В итоге контракт был расторгнут в августе 2022 года, и обязательства по нему так и не были выполнены. При этом неделю назад, 9 декабря, мэр объявила об уходе с поста по собственному желанию. По данным СМИ, она объяснила свой уход состоянием здоровья и личными причинами.
Сейчас подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания, сообщили в СК.
Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя строительной организации-подрядчика (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он помещен под стражу.
По версии следствия, в прошлом году мэр заключила контракт со строителями, которые должны были сделать капремонт улицы Красная Пресня.
По условиям контракта, подрядчик должен был получать деньги поэтапно, за фактически выполненные работы. Однако мэр города в конце года решила оплатить подрядчику строительный материал. Соответствующие документы он предоставил.
«По указанию подозреваемой на счет организации поступили денежные средства в сумме около 132 млн рублей. При этом, по данным следствия, работы на указанную сумму подрядчиком не производились, сам строительный материал, указанный в актах приема-передачи, на дату оплаты отсутствовал», — сообщили в региональном СУ СК РФ.
В итоге контракт был расторгнут в августе 2022 года, и обязательства по нему так и не были выполнены. При этом неделю назад, 9 декабря, мэр объявила об уходе с поста по собственному желанию. По данным СМИ, она объяснила свой уход состоянием здоровья и личными причинами.
Сейчас подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания, сообщили в СК.
Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя строительной организации-подрядчика (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он помещен под стражу.
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