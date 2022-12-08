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В Томской области водитель, обвиняемый в смертельном ДТП со «скорой», заключен под стражу
Россия и мир
Фото: ГУ МВД по Томской области
В Томской области предполагаемый виновник смертельного ДТП со «скорой» заключен под стражу, сообщает региональный главк МВД.
В ДТП погибли заместитель главного врача областного перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медицинская сестра и водитель скорой помощи.
В отношении подозреваемого расследуются два уголовных дела по ч. 6 ст. 264 (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Дела объединены в одно производство.
Ранее в главке сообщали, что 40-летний предполагаемый виновник аварии не имеет права управления транспортными средствами.
Авария произошла в среду днем на 46 километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка). По данным регионального МВД, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, машина «скорой» — со стороны Томска в город Асино.
Водитель грузовика совершил столкновение с неотложкой. В результате аварии четыре человека погибли и один пострадал.
В ДТП погибли заместитель главного врача областного перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медицинская сестра и водитель скорой помощи.
В отношении подозреваемого расследуются два уголовных дела по ч. 6 ст. 264 (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Дела объединены в одно производство.
Ранее в главке сообщали, что 40-летний предполагаемый виновник аварии не имеет права управления транспортными средствами.
Авария произошла в среду днем на 46 километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка). По данным регионального МВД, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, машина «скорой» — со стороны Томска в город Асино.
Водитель грузовика совершил столкновение с неотложкой. В результате аварии четыре человека погибли и один пострадал.
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