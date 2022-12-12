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Заместитель главного редактора «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева скончалась в возрасте 37 лет
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Челябинске скончалась замглавного редактора «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева, пишет ЕАН со ссылкой на ее близких.
По данным агентства, журналистка потеряла сознание в минувшую субботу, когда работала в Карабаше. На вертолете ее транспортировали в Челябинск. ЕАН пишет, что у нее случился инсульт.
Врачи боролись за жизнь журналистки несколько дней, однако в сознание она так и не пришла.
В уральской редакции газеты «Коммерсантъ» Татьяна Дрогаева прошла путь от корреспондента до заместителя главного редактора. В 2018 году она стала главным редактором екатеринбургского городского портала Е1.ru, однако позже вернулась в «Коммерсантъ».
Татьяне Дрогаевой было 37 лет.
По данным агентства, журналистка потеряла сознание в минувшую субботу, когда работала в Карабаше. На вертолете ее транспортировали в Челябинск. ЕАН пишет, что у нее случился инсульт.
Врачи боролись за жизнь журналистки несколько дней, однако в сознание она так и не пришла.
В уральской редакции газеты «Коммерсантъ» Татьяна Дрогаева прошла путь от корреспондента до заместителя главного редактора. В 2018 году она стала главным редактором екатеринбургского городского портала Е1.ru, однако позже вернулась в «Коммерсантъ».
Татьяне Дрогаевой было 37 лет.
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