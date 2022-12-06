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Председатель ЛДПР Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, глава комитета по международным делам ГД, предложил ввести ответственность за русофобию.
«Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ», — заявил Слуцкий в телеграм-канале.
По его мнению, «необходима единая система защиты граждан, подвергшихся преследованию в зарубежных государствах». «Последние годы нездоровая тенденция необоснованного задержания россиян за рубежом только обостряется», — полагает депутат.
Он предлагает россиян при выезде за рубеж «подробно информировать о том, на что «способны» геополитические оппоненты».
В заседании комитета приняли участие Виктор Бут, Кирилл Вышинский и Мария Бутина.
«Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ», — заявил Слуцкий в телеграм-канале.
По его мнению, «необходима единая система защиты граждан, подвергшихся преследованию в зарубежных государствах». «Последние годы нездоровая тенденция необоснованного задержания россиян за рубежом только обостряется», — полагает депутат.
Он предлагает россиян при выезде за рубеж «подробно информировать о том, на что «способны» геополитические оппоненты».
В заседании комитета приняли участие Виктор Бут, Кирилл Вышинский и Мария Бутина.
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