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Житель Красноярска получил штраф за то, что перевозил четырех маленьких детей в багажнике
Россия и мир
Фото: ГУ МВД РФ по Красноярскому краю
Житель Красноярска перевозил четырех маленьких детей в багажнике «Мерседес Бенц». Полиции он сказал, что у него «не было детских автокресел».
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в мужчина усаживает в багажник иномарки четверых детей и закрывает его. При этом другие пассажиры, включая женщину с еще одним ребенком на руках, садятся в салон. Это произошло на парковке у детского гипермаркета.
Полиция выяснила, что за рулем иномарки в тот вечер находился 41-летний местный житель. Его вызвали в полк ДПС для составления административного материала. «Правонарушитель пояснил инспекторам ДПС, что детских автокресел у него с собой не было, а ехать было нужно. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном», — сообщили в региональном главке.
Водителю предстоит оплатить штраф в размере 3000 рублей за нарушение требований ПДД при перевозке детей.
Был ли этот случай единственным, не уточняется.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в мужчина усаживает в багажник иномарки четверых детей и закрывает его. При этом другие пассажиры, включая женщину с еще одним ребенком на руках, садятся в салон. Это произошло на парковке у детского гипермаркета.
Полиция выяснила, что за рулем иномарки в тот вечер находился 41-летний местный житель. Его вызвали в полк ДПС для составления административного материала. «Правонарушитель пояснил инспекторам ДПС, что детских автокресел у него с собой не было, а ехать было нужно. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном», — сообщили в региональном главке.
Водителю предстоит оплатить штраф в размере 3000 рублей за нарушение требований ПДД при перевозке детей.
Был ли этот случай единственным, не уточняется.
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