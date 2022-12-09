Ярославский блогер оштрафован за недостаточный размер букв в иноагентской маркировке

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Ярославский блогер Андрей Алексеев* стал первым пользователем в статусе «иноагента», оштрафованным за размер букв в маркировке. О решении суда он сообщил в своем телеграм-канале.В октябре прокуратура уведомила блогера о возможных нарушениях, которые он допустил в статусе «иноагента» — отсутствие необходимой плашки в одном из постов и «несоответствие требованию о размере шрифта» в такой маркировке.Напомним, по указаниям Роскомнадзора, размер шрифта в плашке должен вдвое превышать размер текста сообщения.Блогер (как и многие другие) использовал для набора текста маркировки клавишу Caps Lock. Однако экспертиза МВД показала, что в соцсети ВКонтакте, где он публиковал посты, клавиша Caps Lock не дает нужного размера, чтобы соблюсти требования.По словам Алексеева*, специалист регионального Центра противодействия экстремизму провел экспертизу, для чего «с линейкой измерял соотношение шрифтов». Эксперт пришёл к выводу, что соотношение — 1:1, в итоге было возбуждено административное дело.Блогер обжаловал административку в Ярославском облсуде 14 декабря. Однако судья отказал в ходатайстве о дополнительной технической экспертизе возможностей шрифтов во ВКонтакте (с точки зрения требований к плашкам). Решение районного суда оставили в силе. Теперь блогеру предстоит выплатить штраф в размере 10 000 рублей.Юристы предложили блогеру обратиться за соответствующими разъяснениями к представителям социальной сети. По мнению правозащитников, этот прецедент может иметь последствия для других «иноагентов», которые публикуют посты в ВК с такими же плашками и клавишей Caps Lock.Это первый в РФ штраф за недостаточный размер шрифта «иноагентской маркировки», говорят юристы.